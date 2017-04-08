'Sağlıklı toplum için çalışıyoruz’

Yeni hekimlerin ve uzman hekimlerin görev yapacakları hastanelere atanmasıyla Manisa'da hekim açığı hastane kalmayacağını kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hastanesi'nde görev yapan 5 Uzman Diş Tabibi ve 54 Diş Tabibine ilave olarak yeni atamaları gerçekleşen 1 Endodonti-Kanal Tedavi Uzmanı, 1 Protez Uzmanı, 1 Çene Çerrahi Uzmanı, 1 Periodontoloji - Diş Eti Hastalıkları Uzmanı, 1 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uzmanı'nın göreve başladığını kaydetti.

YAŞANILABİLİR MANİSA İÇİN

Engelliler, evde bakım, TSK için gerekli her tür rapor ile sedyede ağır durumda gelen ağır engelliler ile rapor almaya gelen asker adayları ve askerlere, evraklarını tamamlamaları halinde o gün ileri tarih vermeden heyete alınması hususunda Manisa’da ki tüm devlet hastanelerinde büyük hassasiyet gösterildiğini de sözlerine ifade eden Özdağ, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Sağlığından eğitimine, organize sanayisine, yatırımından, istihdamına kadar her alanda Manisa için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Salihli’ye yapılacak olan 300 yataklı yeni Devlet Hastanesi ile Ahmetli ilçesine yapılacak olan devlet hastanesi projesinin 2017 yatırım programına alındığını vurgulayan Özdağ, "Manisa ilimizin 17 ilçesinde 15 devlet hastanesi var. Selendi ve Demirci hastanelerinde hizmet veriliyor. Selendi Devlet Hastanesi 25, Demirci Devlet Hastanesi ise 85 yataklı. Soma Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. Kula’ya yeni bir devlet hastanesi kazandırma noktasında tüm işlemler tamamlandı. Kula’ya kazandıracak olduğumuz hastaneyi de Allah kısmet ederse yerel seçimlerden önce açarak 40 bin nüfusa sahip Kula’ya tam donanımlı modern, yeni bir devlet hastanesini açmanın bahtiyarlığını yaşayacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.