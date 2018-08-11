Sağlıkta şiddete karşı jandarmalar görevde

Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet eylemleri nedeniyle yeni önlemler aldı. Acil Servisinde özel güvenlik görevlileri ve polisin yanında artık jandarma ekipleri de görev yapmaya başladı. Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için artırılan önlemle çerçevesinde jandarmalar da Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi ile Çocuk Hastanesi Acil Servisi’nde 7 gün 24 saat görev yapacak.

Görev başı yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Türkiye’nin en büyük sağlık kompleksi. Acil Servis’imiz de belki Türkiye’deki en yoğunlarının başında geliyor. Son zamanlarda Türkiye genelinde olduğu gibi Ege Üniversitesi’nde de asla kabul etmediğimiz sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayı yaşandı. Artık özel güvenlik görevlilerimizin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’yle Çocuk Hastanesi Acil Servisi’nde 24 saat görev yapacak. Desteklerinden dolayı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a çok teşekkür ediyorum” dedi.