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Sahil Güvenlik’ten teknelere denetim

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Fethiye’den tura çıkan tekneleri dönüşte durdurdu.

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Evrak, fazla yolcu, alkol ruhsatı gibi konularda denetleme yapan ekipler, tatil sezonunun açıldığı günden bu yana dört tekneye fazla yolcu alımı, bir tekneye ise alkol ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle cezai  işlem uygulandığını bildirdi. İlçeye tatile gelenlerin huzuru için tüm kolluk kuvvetlerinin  özveriyle çalıştığını vurgulayan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, “Bu kapsamda günübirlik tur tekneleri  de Sahil güvenlik ekiplerimizin sıkı denetimi altında. Ziyaretçilerimizin, mavi  ile yeşilin buluştuğu koylarımızda rahat bir tatil geçirmelerini istiyoruz.  Fethiye’mize gelen herkesin buradan memnun ayrılması için elimizden gelen gayreti  gösteriyoruz” diye konuştu.        

 

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