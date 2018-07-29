Sahil Güvenlik’ten teknelere denetim

Evrak, fazla yolcu, alkol ruhsatı gibi konularda denetleme yapan ekipler, tatil sezonunun açıldığı günden bu yana dört tekneye fazla yolcu alımı, bir tekneye ise alkol ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını bildirdi. İlçeye tatile gelenlerin huzuru için tüm kolluk kuvvetlerinin özveriyle çalıştığını vurgulayan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, “Bu kapsamda günübirlik tur tekneleri de Sahil güvenlik ekiplerimizin sıkı denetimi altında. Ziyaretçilerimizin, mavi ile yeşilin buluştuğu koylarımızda rahat bir tatil geçirmelerini istiyoruz. Fethiye’mize gelen herkesin buradan memnun ayrılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.