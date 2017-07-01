Sahiller modernleşiyor

Başkan Uğur, “Sahillerimiz olduğu gibi düzenli, kurallı, kaideli olsun istiyoruz” dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı 3. Birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ekrem Pehlivan’ın başkanlığında yapıldı. Büyükşehir olduktan sonra Balıkesir için önemli olan yaz turizmi için sahil kenarlarında düzenlemeler yapıldığını belirten Başkan Uğur, “Büyükşehir olarak sahillerimize duşlar, soyunma odaları yaptık. Bu yıl 22 plaja Mavi bayrak aldık. Mavi bayrak almak yalnız deniz temizliği ile ilgili değil, cankurtaran, gözetleme kulesi, zabıtalar var. Temizliğine bakıyorsunuz. Sahillerimiz modern ülkelerde olduğu gibi düzenli, kurallı, kaideli olsun” dedi.

Ahşap kaplama yapılacaK

Sahillerdeki düzenlemelerin eski alışkanlıklar nedeniyle bir anda hayata geçmediğini ifade eden Başkan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü: “Sahillerimize büyük yatırımlar yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Altınoluk’ta halk denize giremiyor. Peyzaj düzenlemesi yaparak 1 milyon 200 bin lira harcama yapıyoruz. 3200 metre uzunluğunda ahşap kaplama yaparak denize girmek için iskele ve merdivenler, şezlonglar yapacağız. Bugüne kadar yapılmamış bir işi de Büyükşehir olarak yapacağız” dedi.