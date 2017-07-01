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Sahne ninik balerin ve baletlerin

Bayraklı Belediyesi bale kursiyerleri yılsonu gösterisiyle seyirci karşısına çıktı. Minik balet ve balerinlerin yaptıkları hareketler beğeni ile izlendi.

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Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen bale kursuna katılan minik balerin ve baletler sahneledikleri gösterilerle beğeni topladı. Farklı merkezlerde kurslara katılan minikler çeşitli figürlerle dans gösterileri sundu. Eğitmen Fikret Bayram önderliğinde gösteriye hazırlanan minikler performanslarıyla profesyonelleri aratmadı. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe kursiyerlerin aileleri yoğun ilgi gösterdi. Beş farklı merkezde verilen kurslar belirlenen gün ve saatlerde Mustafa Kemal Spor Salonu, Mansuroğlu kadın dünyası, Onur Mahallesi amfi tiyatro, 75’inci yıl ve İhsan Alyanak Kültür Merkezlerinde devam ediyor. 

Her şeyi yapmaya hazırız

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ “Minik çocuklarımız yıl boyu aldıkları eğitimin karşılığını sahnede performanslarıyla gösterdi. Yıl boyu çalıştılar. Hem okullarına gittiler hem de düzenlediğimiz kurslara katıldılar. Katılan tüm çocuklarımızı kutluyorum. Belediye olarak geleceğin başarılı sporcu ve sanatçılarını yetiştirmek için elimizden gelen katkıyı koymaya devam edeceğiz” dedi.

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