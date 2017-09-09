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Salihli’de Murat Dalkılıç ile kutlama

Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk Pop Müziği’nin sevilen sanatçılarından Murat Dalkılıç’ı, ilçe sakinleriyle buluşturdu.

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Sevilen sanatçı Murat Dalkılıç, Kent Meydanı’nı dolduran binlerce Salihliliye seslendirdiği şarkılarla adeta unutulmaz bir gece yaşattı. “Neyleyim İstanbul’u”  gibi akustik parçalarla sevenlerine duygu dolu anlar yaşatan Dalkılıç, “Kasaba” ve “Bir Güzellik Yapsana” gibi hareketli şarkıyla da izleyenlerini coşturdu. 

Konserin ilerleyen dakikalarında sahneye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, böylesine anlamlı bir günde Salihli’de olmaktan dolayı mutluluğunu paylaşarak sözlerine başlayarak Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutladı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak konuşmasını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ”Bugün özgür bir şekilde yaşıyorsak, bunu bize armağan eden Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesindedir. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Siz gençler bunu yarınlara taşıyacaksınız” dedi. 

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