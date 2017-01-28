Salihlili motorsikletçiler tek çatı altında toplandı

Harun Beler liderliğinde kurulan Kara Aslar Motor Grubu’nun kurucu yönetim kurulunda ise Hüseyin Beler, Davut Esen, Aytürk Vatan, Altan Duman, Fatih Koç ve Hüseyin Vurgun yer alıyor. ‘Farklı tarzların ortak motosiklet tutkusu’ sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Kara Aslar Motor Grubu lideri Harun Beler, “Tarzı ne olursa olsun, motosiklet tutkusunu içinde hisseden, ancak bu tutkuyu devletimizin yasalarına ve insan haklarına saygı göstererek yaşayan, kaliteli motorcularla bir araya gelerek, Kara Aslar Motosiklet Grubunu kurduk. Kurallara uyan, nitelikli sürücüleri barındırmamızdaki en büyük neden ise aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza, bu konuda teşvik etmemizden kaynaklanmaktadır. Bunu da grubumuza dahil olmak isteyen motosiklet tutkunlarını, bir çok aşamadan geçirdikten sonra tüm üyeler tarafından olumlu not alıp, ailemizin kabul görmüş bir bireyi sayılmasıyla başarıyoruz. Çünkü biz bir gruptan çok, motosiklet tutkusunu saygı ve sevgi çerçevesinde doyasıya yaşayan büyük bir aile olmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.