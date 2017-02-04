Şampiyon kızlardan Başkan Kayda’ya ziyaret

Şampiyon kızları ziyarette, Okul Müdürü İbrahim Karakaya ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mutlu Kılıç eşlik etti. Manisa Şampiyonu olan yıldız kızların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa il birinciliğini kazanan Namık Kemal Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı’nı tebrik ederek, Okul Müdürü İbrahim Karakaya ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mutlu Kılıç’a teşekkür etti.