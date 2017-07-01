Sanat dünyasına taze kan

Kurulduğu ilk yıldan bu yana geleneksel müzik, oyun ve çalgı kültürüne ait değerleri, bilimsel yöntemlerle gelecek kuşaklara aktaran yetkin eğitimci, akademisyen ve sanatçı yetiştiren EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı yeni mezunlarını düzenlenen görkemli bir törenle sanat dünyasına uğurladı.Törenin açılışında konuşan Prof. Dr. Hakan Cevher, “Bugün çok gururluyuz, bu gurur ülkemize kazandırdığımız aydınlarımızın vatana yararlı birer vatandaş olarak yapacakları katkılar nedeniyledir. Bu gurur her ne koşul altında olursa olsun görevlerini yapacak evlatlarımızın başarıları nedenidir” diye konuştu.