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Sanayicilerden mesleki eğitime tam destek

İzmir sanayiciler mesleki eğitimi geliştirmek ve daha nitelikli eleman yetiştirilmesi için Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne atölye desteği verdi.

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Tekpan Endüstri ve Ege Endüstri işbirliği ile Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde atölye modernizasyonu gerçekleştirildi. Elektrik elektronik teknolojileri alanı pano atölyelerinin açılışını yapan Tekpan Endüstri Genel Müdürü Davut Yanık, aynı zamanda Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile açılış öncesinde bir protokol imzalayarak desteklerin devam edeceğini söyledi.

DESTEĞE DEVAM

Tekpan Endüstri olarak ihtiyaç sahibi tüm okullara destek verdiklerini belirten Yanık, "Bu süreçte büyük desteği olan Konak İlçe Milli Eğitim MüdürümüzSayın Serdal Şimşek, Okul Müdürümüz Sayın Enver Türkoğlu ve diğer firmalara teşekkür ediyorum. Okulumuza yaptığımız bu modernizasyon çalışmaları ile öğrencilerimizin ülkemize daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum. Bunun dışında Tekpan olarak öğrencilerimizin her zaman yanlarında olacağımızı söylemek istiyorum" dedi.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Enver Türkoğlu ise, "Eğitimin üç ayağı vardır. Bunlar; okul, sanayi ve ailedir. Biz burada bu üç ayağı çok iyi entegre ettik. Okulumuz sanayi bölgesinin içinde yer aldığı için işyerleri ile sürekli irtibat halinde çalıştı. Buradan mezun olacak öğrencilerimizin okulumuzdaki imkanları iyi değerlendirerek güzel yerlere gelmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

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