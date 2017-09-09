‘Sarı Yaz Partisi’ turizmcileri buluşturdu
Mövenpick Hotel Izmir yönetici ve satış kadrosu, İzmir›deki acentelerle ve iş ortakları ile bir araya geldi.
Mövenpick Hotel Izmir, iş ortağı olan turizm şirketlerini, acente çalışanları ve yöneticilerini bir araya getirerek Eylül’ün gelişini “Sarı Yaz” konsepti ile kutladı. Mistral Lounge Bar’da gerçekleşen gecenin ev sahipleri olan Genel Müdür Erhan Çetin ve Satış Koordinatörü Fulya Sözer, misafirlerle bire bir ilgilenerek, 2017-2018 sezonundan beklentilerini turizmcilerle paylaşma imkanı buldular.Baş aşçı Murat Yıldız ve ekibinin hazırladığı lezzetleri deneyip DJ Moris’in müzikleri eşliğinde eğlenen davetliler, İzmir’in büyüleyen manzarasına karşı keyifli bir akşam geçirdiler. Gecede sürpriz çekilişle davetlilere hediyeler dağıtıldı. İstanbul ve Çeşme’de konaklama, Coral Sağlık Kulübü’nde masaj ve bir aylık fitness üyeliği gibi hediyelerin dağıtıldığı organizasyona turizm dünyasından yaklaşık 100 davetli katıldı.
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