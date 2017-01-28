Sarıgöllü Kadınlar Manisa’nın konuğu  

Kentin tarihi ve turistik yerleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini gezen bayanlar belediyeye tam not verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ‘Haydi Kadınlar Manisa’ya’ projesinin bu haftaki konuğu Sarıgöllü kadınlar oldu. Sarıgöllü bayan gurubu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kendileri için tahsis ettiği otobüsle sabah saatlerinde kente geldi. Konuklar, rehber Canan Çağlayan Akyüz eşliğinde Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı önemli projeleri yakından tanıma fırsatı bulan bayanlar, Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nu beğeniyle inceledi.

Verilen öğle yemeği molasının sonrasında Sultan Camii, Muradiye Camii, Mevlevihane ve Ulu Camii ziyaret edildi. Ulucami’de verilen çay molasında dinlenen bayanlar Manisa’yı yaşanılabilir bir şehir haline getirdiği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Kent Konseyi tarafından güzel bir şekilde ağırlandıklarını ifade eden bayanlar, Haydi Kadınlar Manisa’ya Projesi’nde emeği geçenleri kutladı.