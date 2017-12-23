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Sarıkamış Şehitleri unutulmayacak

Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin askerimizi unutmamak ve unutturmamak amacıyla Manisa’da kurulan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Öztürk Demir ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.

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Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Öztürk Demir, “22 Aralık 1914 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde şehit olan 90 bin askerimizi unutmamak, unutturmamak amacıyla kurulduk. İnşallah bu yıl içerisinde şube sayılarımız da artacak”  dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “103 yıl önce Kars’ın Sarıkamış ilçesinde şehit olan askerlerimizin mücadelesini kahramanlığını asla unutamayız. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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