Şebnem Schaefer hemşire oldu!

Oyuncu Bekir Aksoy ve Manken-Oyuncu Şebnem Schaefer, İzmir’deki bir medikal firmasının katalog çekimlerine katıldı. Sağlık çalışanlarının zor ve fedakarlık isteyen bir meslek icra ettiklerini belirten Aksoy ve Schaefer, tüm sağlık personelinin Tıp Bayramı’nı kutladı. Doktorlar Dizisi’nde ‘Doktor Suat’ı canlandıran Bekir Aksoy, Schaefer ile birlikte iki saat süren katalog çekimlerine katıldı. Aksoy genellikle doktor önlükleri giyerken, Schaefer giydiği hemşire önlükleriyle dikkat çekti.