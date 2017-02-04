Seçim Koordinasyon Merkezi’nin Başkan Tosun’a emanet

Genel Merkezimiz ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde ilimizin SKM Başkanı olarak Abdurrahman Tosun’u görevlendirdik” dedi.

30 ilçede de Seçim Koordinasyon Merkezleri kurarak SKM Başkanlarını atadıklarını kaydeden AK Parti İzmir İl Başkanı Delican, “Teşkilatlarımızla seçim çalışmalarımızı başlattık” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni il binamızda eğitim seminerleri olmak üzere Anayasa değişikliğine ilişkin 18 maddenin bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını da yine SKM bünyesinde 30 ilçemizi de son teknolojik donanıma sahip dersliklerimizde eğitime alarak hızlandıracağız. Seçim çalışmalarımızı kurduğumuz bu koordinasyon merkezimizde yoğun bir şekilde takip edeceğiz. Abdurrahman Tosun Bey’e yeni görevinde başarılarının devamını diliyorum.”