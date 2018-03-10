Sefer-i Zeytin’in geliri Mehmetçik Vakfı’na

Serginin açılışını Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, İzmir Valisi Erol Ayyıldız›ın eşi Dilek Didem Ayyıldız ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep’in eşi Alev Recep birlikte yaptı.

ZEYTİN AĞACI TEMALI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan sergideki eserler zeytin ağacı temasıyla üretildi. ‘Sefer-i Zeytin Sergisi’nin geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Serginin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Zeytin Dalı Harekatı’na destek olma noktasında tüm kurumların üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın da kadının toplumdaki yerini güçlendirmek ve istihdamını artırmak adına çalışma yaptıklarını anlatarak, “Zeytin Dalı Harekatı’nda vatanımızın huzur ve refahı için savaşan, şehit olan kahraman Mehmetçiğimizin değerli anneleri, eşleri ve kardeşlerini de minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.