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Seferihisar Tohum Bayramı’na hazırlanıyor

Yerel tohumun yaşaması için Tohum Takas Şenlikleri başlatan ve Türkiye’ye yayılmasına öncülük eden Seferihisar Belediyesi, 31 Mart Cumartesi günü Ürkmez’de “Yerel Tohumu Yaşatıyoruz” etkinliği gerçekleştirecek.

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Etkinlikte 100 bin tohum ve fide Seferihisar Belediyesi tarafından dağıtılırken ülkenin dört bir yanından gelecek tohumlar takas edilecek. Başka bir tarım mümkün sloganıyla çalışmalarını sürdüren Seferihisar Belediyesi’nin,  yerel tohumun üretimini yasaklayan “Tohumculuk Yasası”na karşı; “Tohum çeşitliliğini korumak” ve “Yerel tohumun yok olmasına engel olmak” için başlattığı “Tohum seferberliği” Türkiye’ye yayıldı. Artık ülkenin tüm bölgelerinde tohum takas şenlikleri düzenleniyor. Türkiye’ye öncülük eden Seferihisar Belediyesi, kurduğu Can Yücel Tohum Merkezi’nde yerel tohumları çoğaltıyor. Yılda, Türkiye genelinde 1 milyon tohum ve fide dağıtan belediye, yerel tohumun yaşamasını büyük bir şölenle kutluyor.

31 Mart Cumartesi günü Saat 13.00’te Seferihisar’ın Ürkmez Mahallesi’nde düzenlenecek etkinliğe, Türkiye’nin her bölgesinden katılım bekleniyor. Yüz binlerce yerel tohum bu şenlikte buluşacak .

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