Şehidin adı Gençlik Merkezi’nde yaşayacak

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “Şehitlerimiz bilindiği üzere ölümsüz kahramanlarımız. Konuyla ilgili şehidimizin ailesinin talebi tarafıma ulaştığı günden bu yana konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Şehit Tolga Artuğ’un adı Turgutlu’ya yeni yaptığımız Gençlik Merkezi’ne verildi” dedi.

“Şehitlerimiz ve aileleri için ne yapsak azdır” diyen Selçuk Özdağ sözlerine şöyle tamamladı: “Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak, onlar ve aileleri için ne yapsak azdır. Bu minnet ve şükran duyguları içinde, bugün de, aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi; bu uğurda gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.”