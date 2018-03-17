Şehidin ismi kendi köyünde yaşayacak

Torbalı Belediyesi Mart ayı olağan belediye meclis toplantısı Cuma günü gerçekleşti. Belediye meclisinde alınan karar ile geçtiğimiz yıl Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Uzman Çavuş Harun Şenözüar’ın ismi ailesinin yaşadığı Karaot Köyü’nde belediye tarafından yapımı devam eden meydana verilmesi kararı alındı.

KÖYLÜ TALEP EDİNCE MUHTAR DİLEKÇE VERDİ

Köy halkının talebi ile belediye meclisine dilekçe veren köy muhtarı Hüseyin Önder, Karaot şehidi Uzman Çavuş Harun Şenözüar’ın isminin kendi köyünde yaşatılmasını istediğini belirtti. Belediye meclisi bu dilekçeye oy birliği ile kabul oyu verdi.

HALKTAN DESTEK VE TAKDİR GÖRÜYORUZ

Torbalı’nın bütün şehitlerine sahip çıktığını belirten Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “İnşa ettiğimiz hemen her eserimize bir şehidimizin ismini vererek yaşatıyoruz. Bu davranışımız milli ve manevi duyguları yüksek olan hemşerilerimizden de büyük destek ve takdir görüyor. Bu anlamda belediye meclisimizde aldığımız karar ile geçtiğimiz yıl hain bir terör saldırında şehit düşen Harun Şenözüar kardeşimizin ismini kendi köyü olan Karaot’ta yapımı belediyemiz tarafından sürdürülen meydana verme kararı aldık. Bu karara destek veren belediye meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.