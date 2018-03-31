Şehir içi ulaşım krizi çözülmeli

Torbalı’da şehir içi hatlarında hizmet veren iki ayrı güzergaha ait 35 minibüsün çalışma izinleri mahkeme kararıyla iptal edilmesinin yankıları sürüyor. Kararı uygulamaya koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) ilçeye sadece 5 adet ESHOT otobüsü gönderdi. İlçe halkı şehir içi ulaşımda devreye giren yeni sisteme uyum konusunda zorluklar yaşarken sorunun bir an önce çözülmesi talep ediliyor. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez “Hem ilçe halkı, hem esnafımız mağdur, İzmir Büyükşehir Belediyesini acil önlem almaya çağırıyoruz” dedi.

SEFERBER OLDUK

Başkan Görmez, “Vatandaş İzmir Büyükşehir Belediyesindeki yetkililere ulaşamayınca bize yöneliyor. Çok daha büyük kaosun yaşanmaması için UKOME buradaki sorunun boyutunu çok iyi okumalıdır. Biz bu konuda tüm iyi niyetimizle çalışarak, hem ulaşım aksamasın, hem esnafımız hem de vatandaşımız mağdur olmasın diyerek gereken çabayı gösterdik. İlçe Belediyesi olarak üyesi bulunduğumuz UKOME’de çözüm noktasında adeta seferber olduk. Ancak yargıya taşınan bu süreçle ilgili olarak son söz yine yargıda olup, biz de bir kamu kurumu olarak mahkeme kararına uymak zorundayız. Kimseden taraf değiliz. Gerek UKOME, gerek ulaşım kooperatifleri, gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesi olsun konunun birçok muhatabı var. Torbalı’da yıllardır süren bu sorunun çözümü için, konuyu siyasete alet etmeden elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Her ne kadar halkımızı mağdur etmeyecek ilave önlemler almak istesek de, şehir içi ulaşım konusunda yetkili olmadığımızı hatırlatmak isterim. Çözüm için ESHOT Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile gereken temasları sürdürüyoruz. Umuyorum, yapılacak yeni bir çalışma ilebu sorun yakın zamanda ortadan kalkacaktır” diye konuştu.