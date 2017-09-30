Şehirler ve Kültür Projesi başladı

26 Kasım’a kadar sürecek projeden 14-29 yaş grubu arası 85 bin gencin istifade etmesi bekleniyor. Gençlerin tarihi ve kültürel yönden zengin çevre iller ile kendi il ve ilçelerini daha yakından tanımaları, buralarda yaşayan akranlarıyla tanışmaları ve gençler arasında diyalogun arttırılmasına katkı sağlanması amacıyla 81 ilde uygulamaya konulan Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz projesi 15 Eylül tarihi itibariyle başladı. Proje boyunca gençler, ilin tarihi ve kültürel mekânlarını, profesyonel rehberler eşliğinde ziyaret etme fırsatı bulurken, Huzurevi, Şehitlik Ziyareti, Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretleri ve gönüllülük uygulamalarına da katılıyor. 26 Kasım’a kadar sürecek projeye 14-29 yaş arası gençler http://sehirlervekulturler.gsb.gov.tr/BasvuruFormu.aspx adresinden başvurabilecek.

DEZAVANTAJLI GENÇLER ÖNCELİKLİ

Toplumun değişik kesimlerindeki gençlere yönelik yürütülen proje, sanayide çalışan çıraklardan kırsal kesimlerde yaşayan dezavantajlı gençlere, köy okullarında öğrenim gören çocuklardan sevgi evlerinde kalanlara, ceza ve infaz kurumlarındaki gençlerden ülkemizin her köşesindeki gençlere kadar geniş bir yelpazede uygulamaya konulacak.