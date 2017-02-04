Şehit Dalkılıç'ın adı Çamdibi Parkı’na verildi
Aralık ayında İstanbul-Beşiktaş’ta gerçekleşen hain saldırı sonucu şehit düşen Bornovalı Öğretmen Polis Memuru Hüseyin Dalgılıç’ın ismi Çamdibi’ndeki parkta yaşayacak.
Bornova Belediye Meclisi’nce oybirliğiyle kabul edilen kararın ardından düzenlenen törenle Hüseyin Dalgılıç’ın adı, Gaziosmanpaşa Mahallesi 5460 sokaktaki mevcut parka verildi.
ŞEHİT BABASININ İSYANI: ARTIK YETER
Törende yaptığı konuşmada Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve meclis üyelerine aldıkları karar nedeniyle teşekkür eden Şehit Polis’in Babası Şaban Dalgılıç, önemli mesajlar verdi. “Yeter artık” diye haykıran acılı Baba, “Benim ve ailemin bu ülke için yaptıklarını ve yapacaklarımı oğlumun arkamda bulunan resmine ve O’nun gözlerine bakarak anlayabilirsiniz. O, şehit oldu ama Türkiye’nin her yerinden şehit habere geliyor. Bu sorun şehitlik edebiyatıyla çözülecek bir olay değil. Bu ne biçim iş. Herkes görevini yapsın. Yeter” İfadelerini kullandı.
Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği törende konuşan Şehit Polis’in acılı Babası Şaban Dalgılıç, ‘Artık Yeter’ diyerek yaşanan acıların bir an önce son bulmasını istedi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ise zor günlerden geçtiğimizi ifade ederek, “Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duyguları içerisinde birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Aramızdaki ufak tefek ayrılıkları bir kenara bırakıp, bir olma zamanı. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakabilmek için el ele verip var gücümüzle çalışalım” diye konuştu.
AĞLAYAN ÇAM ONUNLA BÜYÜYECEK
Şehit Polisin anne ve babasına, Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan onur belgesi verildi. Duygu dolu törende parkın açılış kurdelesi hep birlikte kesilirken, Bornovalı Öğretmen Polis Memuru Hüseyin Dalgılıç anısına ‘Ağlayan Çam’ dikildi. Toprakla buluşan ağaca yine hep birlikte toprak atıldı.lMUAMMER BAŞKAN/İZMİR
PARK TAMAMEN YENİLENDİ
Bornova Belediyesi, Şehit Polis Memuru Hüseyin Dalgılıç’ın adının verildiği park tamamen yeniledi. Dikilen fidanlarla yeni bir görünüme kavuşan parka yeni spor aletleri, çocuk oyun ekipmanları konuldu. Parktaki basketbol sahası da elden geçirildi.
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