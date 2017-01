Selçuk Belediyesi’nde toplu sözleşme

Selçuk Belediyesi ile Tüm Yerel Sen ve Belediye İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. Selçuk Belediyesi’nde çalışan memur ve kadrolu işçileri kapsayan toplu sözleşme imza törenine Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ve belediye çalışanlarının yanı sıra TÜM YEREL SEN 1 No’lu Şube Başkanı Dr. Hakan Kıran, Belediye İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Burçin Şahin Sarı da katıldı. İmzalanan sözleşme gereğince memur kadrosunda çalışanların maaşında devlet memuru aylığının yüzde 100’ü oranında sosyal denge tazminatı, kadrolu işçilerin maaşında ise yüzde 12 oranında artış sağlanacak.

ŞARTLARIMIZI ZORLADIK

İşçi ve memur temsilcileriyle imzalanan toplu sözleşme öncesi bir konuşma yapan Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; “ Her iki sendikayla da koşullarımızı zorlayarak iyi olduğunu düşündüğümüz bir sözleşme imzalıyoruz. İnşallah koşullarımız daha iyi olduğu zaman daha da iyi sözleşmeler yapılacaktır. Bu imkanlar ölçüsünde biz bunun üzerine çıkarak bu sözleşmeleri gerçekleştirdiğimizi rahatlıkla ifade edebilirim. Geçen yıl işçi arkadaşlarımızla yaptığımız sözleşmeler arasında belediyeler arasında hemen hemen en iyi sözleşmelerden birisini yaptık” dedi.

HAKTAN TASARRUF EDİLEMEZ

Türkiye’de yaşanan terör olaylarına bağlı olarak Selçuk’un turizm gelirlerinde yüzde 65 oranında bir düşme olduğunu belirten Başkan Bakıcı;“ Her zaman söylüyorum emek yüce bir değerdir. Ama üreten emek çok daha yüce bir değerdir. Emeği üreten insandır, sermaye farklı bir olgudur. Üretimden en fazla payı alması gereken husus emektir. Çünkü her şey insan içindir. Emeği üreten insandır. Sermayeyi stoklayabilirsiniz ama emeği stoklayamazsınız. Emek gününde saatinde zamanında kullanılması gereken bir beşeri sermayedir. Dolayısıyla o emeğe hakkının her zaman verilmesi gerekir” dedi.

MESELE BİNA DİKMEK DEĞİL

Selçuk Belediyesi’nin giderlerinin önemli bir kısmını personel giderleri oluşturduğunu, bu konuda yoğun eleştiriler aldıklarını belirten Bakıcı; “ Biz büyük bir aileyiz. Onun için bunun gereğini hep birlikte yerine getirmek zorundayız. Yatırımlarımızı kendi bütçemizden değil; bakanlığın, valiliğin, diğer kurum ve kuruluşlardan aldığımız destekle yapalım ama işçimize parasını verelim dedik. İstihdam olanağının çok düşük olduğu, mevsimlik çalışmanın yaygın olduğu bir ilçedeyiz” diye konuştu.