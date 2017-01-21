Senkronize başarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7 yıl önce Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda hizmete aldığı Buz Sporları Salonu meyvelerini vermeye devam ediyor.

Son olarak Ankara’da BELPA Buz Pateni Sarayı’nda düzenlenen Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden İzmirli sporcular, başarılarıyla göz doldurdu. İzmir Büyükşehir Belediyespor, 10-15 yaş arası 12 sporcunun gruplar halinde yarıştığı Novice Basic A kategorisinde tüm rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı. Herhangi bir yaşın aranmadığı ve 12 sporcunun gruplar halinde yarıştığı Mixed Age kategorisinde ikinci oldu.

BAŞARIDA DAHA DA İLERİYE

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası’nda başarılı sonuçlarla İzmir’e döndüklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Kol Başkanı Neşe Olcay, “2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kente kazandırdığı buz pisti, sporcularımızın başarı konusunda istikrar yakalamasına sebep oldu. Antrenörlerimiz Caner Çalık ve Eylül Kaplan büyük bir özveriyle sporcularımızın her anında yanında oldu” dedi.