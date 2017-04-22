Şenlik heyecanı

Anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan merkezde eğitim gören çocuklar her yıl geleneksel olarak düzenlenen bahar şenliği etkinlikleri kapsamında resim sergisi açtılar. Ege Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilerle birlikte kukla gösterisi ve vücut ritmi dansı sahneleyen çocuklar, rap müzik eşliğinde öğretim elemanlarına ve velilere mini bir konser verdiler.

Bornova Halk Eğitim Müdürlüğü ve Erken Çocuk Eğitim Merkezi (EÇEM) olarak ortaklaşa düzenlenen, ‘Öğrenci Veli Karma Sergisi ve Çocuk Şenliği’,Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi. Şenliğin açılışında konuşan Prof. Dr. Yeşim Kirazlı, “Merkezimizde öğretim üyeleri olarak muayenelerimiz ve tedavilerimiz devam ediyor. 2016 yılında 500 çocuk tedaviye alındı” diye konuştu.

BİR YILDA 26 BİN KURSİYER

Prof. Dr. Kazım Çapacı ise, “Çok büyük özverilerle çalışan öğretmenler olmasaydı böyle güzel etkinlikler düzenleyemezdik. Öğrencilerimiz topluma hizmet uygulamaları kapsamında programlar düzenlediler” dedi. Etkinliğin paydaşlarından olan Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Arık, Ege Üniversitesi’nden mezun olduğunu belirterek, “Bornova Halk Eğitim Merkezi’nin kocaman bir aile olduğunu vurgulamak istiyorum. Kurum olarak bir yılda yaklaşık 26 bin kursiyerimiz oluyor. Bu arkadaşları sertifika vererek hayata kazandırdık” dedi.

Konuşmaların ardından EÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında ‘Kukla Gösterisi’ gerçekleştirdi. Öğrencilerin bestelediği rap şarkısı söylenerek gitar eşliğinde çocuk şarkılarıyla doyasıya eğlendiler.