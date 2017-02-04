Serbest Bölge’de yeni temeller atılıyor

Ege Serbest Bölgesi’nde yıllardır atıl durumda olan iki eski binanın yerini kiralayarak yeni bir üretim tesisi inşa etmek üzere yatırım yapan Beypak, fabrika binasının inşaatına başladı.

Temel atma töreninde konuşan Beypak Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Özbey yeni fabrika inşaatlarını Haziran ayında tamamlamayı planladıklarını belirtti. 7.800m²’lik alan üzerinde 5.500m²’lik kapalı alan inşa edeceklerini belirten Özbey, yeni tesisleri için yaklaşık olarak 5 milyon Avroluk yatırım yapacaklarını belirtti.

YEPYENİ BİR FABRİKA

Özbey ayrıca “İnşaatımızın bitmesinin akabinde, yeni yaptığımız makine yatırımı da devreye girecek ve ilave bir üretim hattı, yeni fabrikamızda üretime başlayacak. Kapasitemizi iki katına çıkaracak olan bu yatırım, İhracatımızı da iki katına çıkaracak, istihdamı arttıracak, farklı ve rekabetçi ürünler üretmemize olanak sağlayacak” dedi. “Ülkemizin ve firmamızın geleceğine güveniyoruz” diyen Özbe, “Hep birlikte bu amaç uğrunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artan dünya rekabeti, başarının ancak takım çalışmasıyla yakalanmasını zorunlu kılıyor. Bu takımda bize düşen rol doğru vizyon ve stratejilerle firmamızı doğru yönlendirmektir. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Ekonomi Bakanlığımız ile Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğümüze, Ege Serbest Bölge Müdürlüğündeki yetkililere ve ESBAŞ’a şükranlarımızı sunuyoruz» şeklinde konuştu.

YEPYENİ BİR FABRİKA

Temel atma töreninde konuşan ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler ise “Her temel atma benim için çok özeldir çünkü, ülkemizin ticaret hacmine, ihracatına katkı sağlar, ihtiyacımız olan dövizi ülkemize kazandırır ve ülkemiz insanı için en büyük problem olan işsizliğe çaredir. Bu temel atma töreni ise önceki temel atmalardan daha farklı anlamlar taşıyor. Bu yatırım ile iki atıl binanın yerine yepyeni özel bir fabrika kurulacak” dedi.