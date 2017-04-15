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Serpil Yanbastı’dan yeni bir bağış daha

Ödemişli hayırsever Serpil Yanbastı, Ödemiş Belediyesi’ne ait tescilli binada yapılacak Gündüz Çocuk Bakımevi (Anaokulu) restorasyonu için bağışta bulundu.

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Ödemiş Belediyesi, ilçedeki tarihi yapıların korunması, iyileştirilmesi ve gelecek nesillere bırakılması amacıyla restorasyon projelerine önem veriyor. Bu çalışmalar kapsamında belediyeye  ait Mesci Sokak’ta bulunan tescilli binanın restorasyon projesi İzmir 1 Numaralı Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. 'Gündüz Çocuk Bakımevi' (Anaokulu) olarak işlevlendirilecek binanın restorasyon bedelini Serpil Yanbastı karşılamayı kabul etti. 

Belediye Meclisi'nin onayıyla da Serpil Yanbastı adının binaya verilmesi kararı alındı. Ödemiş Belediye Başkanı A. Mahmut Badem Serpil Yanbastı'yı ziyaret ederek bu yardımından dolayı  teşekkür etti. Başkan Mahmut Badem, "Mustafa-Ayşe Yanbastı İlköğretim Okulu ve Yanbastı Kardeşler Anaokulu'ndan sonra, Serpil Yanbastı Gündüz Çocuk Bakımevi (Anaokulu)  hizmete girecek. Eğitime ve ilçemizin gelişimine yönelik projelere katkı sağlayan Serpil Yanbastı hanımefendiye çok teşekkür ediyorum" dedi.

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