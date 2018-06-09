Şiir tutkunu servis şoförü

Şiire duyduğu sevgiyi serviste taşıdığı öğrencilere aşılayarak milli ve manevi değerlere sahip bir gelecek için elinden geleni yapmak isteyen Alataş, öğrencilere şiir okutuyor. Okudukları şiirleri ezberleyen öğrenciler, zaman zaman birbirleri ile tatlı bir rekabetin içerisine giriyor. Çocukların serviste geçirdikleri zamanı daha verimli değerlendirmeleri için onlara çok sevdiği şiirleri okutmaya başladığını belirten şoför Hüseyin Alataş, ‘’İsteyen öğrencilerimiz bu şiirleri sırayla okuyor, bu arada isterlerse ezberliyorlar. Bu şekilde şiir tadında milli ve manevi duygularla yolculuk yapmış oluyoruz. Bu sayede çocuklar özgüven de sağlıyor. Kendilerini daha rahat ifade ediyorlar” dedi. Servise biner binmez öğrencilerin şiir okumak için birbirleri ile yarıştığını belirten Alataş, ezberledikleri şiirlerle okul idaresi tarafından ödüllendirilen çocukların olduğunu söyledi.