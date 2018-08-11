Sinemanın kalbi Köyceğiz’de atacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Köyceğiz Kaymakamlığı’nın desteğiyle 3-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde birbirinden güzel filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, “Gelecek nesillere, kalıcı ve anlamlı şeyler aktarabilmek için en güzel yolun sanat olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda sinemayı festivallerle, çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmemiz mümkün oluyor”dedi.

ÜNLÜLER AKIN EDECEK

Festivalin bu yılki konukları Türk sinemasının duayen isimlerinden, Güngör Bayrak, Ahmet Mekin ile Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Büşra Develi, Fikret Kuşkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Hakan Bilgin. Festivalin onur konukları ise yönetmen Biket İlhan ve yapımcı Necip Sarıca. Açılış gecesinde Coşkun Sabah’ın konser vereceği festivalde, Can Ulkay’ın Ayla, Murat Şeker’in Görevimiz Tatil, Bora Egemen’in Hadi Be Oğlum, Selahattin Sancaklı’nın Direniş Karatay, Ozan Açıktan’ın Aile Arasında ve Özgür Sevimli’nin Murtaza filmleri izleyici ile buluşacak.