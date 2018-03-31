Şirket kurmak için tek adres: DTO

Şirket kuruluşu için ilk olarak internetten Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden işlemlerini başlatan Ceylan ve Batur, daha sonra Denizli Ticaret Odası’na başvurarak, Ceba Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu.

GİT GEL DEVRİ BİTTİ ARTIK

İlk şirketin kuruluş aşamasında Ticaret Sicil Müdürü Nebahat Adıgüzel ve Denizli Ticaret Odası Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ile birlikte Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan hazır bulundu. Şirket kurmak isteyen girişimcilerin tek tıkla tek yerde bütün işlerini halledebilir hale geldiğini belirtenBaşkan Uğur Erdoğan, “Şirket kurmak için uzun işlemler vardı. MERSİS’e giriş yapıp şirket sözleşmesi oluşturuluyor. Noterde imza tasdiki ve imza beyannamesi yaptırılıyordu. Odaya gelinip kayıt, tescil ve ilan işlemleri gerçekleştiriliyordu. Notere gidip ticari defterlerin açılış tasdiki yaptırılıyordu. Ticaret sicili müdürlüklerinde kâğıt ortamında doldurulan işe başlama bildirimi vergi dairelerine gönderiliyor ve yoklama memuru bekleniyordu. Yoklama memuru onay verince vergi kimlik numarası oluşuyor, daha sonra fatura bastırıp ticari faaliyete başlanabiliyordu” diye konuştu.