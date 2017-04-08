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Siz de BAYGEM’li olabilirsiniz

Bayraklı Belediyesi’nin Gençlik Eğitim Merkezi (BAYGEM) önümüzdeki yıl için öğrencilerini seçmeye hazırlanıyor.

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7-8 ve 11-12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlar ön kayıt önceliği kazandı. Postacılar Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen sınavlar 8-9 Nisan tarihlerinde 2 oturum halinde yapıldı.

TEOG ve LYS’de yakaladığı başarılarla adından söz ettiren, Bayraklı ve İzmir’in gururu olan BAYGEM, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için yeni öğrencilerini belirleyecek. 2 oturum halinde düzenlenen sınava 7-8 ve 11-12. sınıf öğrencileri katıldı. Sınav sonuçları katılımcılara mesaj yoluyla bildirilecek. Başvurular BAYGEM’in Postacılar’daki hizmet binasından yapılabilecek. Detaylı bilgiye (0232) 935 03 35 numaralı telefonundan ulaşabilecek.

GURUR DUYUYORUZ

BAYGEM’de eğitim gören öğrencilerin başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Dar gelirli ailelerimizin başarılı çocukları burada kurs görüyor. Burada tam bir aile ortamı var. Çocuklarımızın TEOG ve LYS’de her yıl yakaladıkları başarılarla mutlu oluyoruz. Bir öğrencimizle karşılaştığımda, ‘Başkanım ben BAYGEM’de eğitim gördüm. Şimdi üniversitede okuyorum’ demesinin bizde oluşturduğu mutluluğun tarifi yok. Yeter ki çocuklarımız, gençlerimiz okusun. Belediye olarak bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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