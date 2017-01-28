Sizler bizim her şeyimizsiniz

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Onkoloji hemşireleri, hastaları için canlı müzik eşliğinde ebru sanatı gösterisi gerçekleştirdi. Hastaların büyük moral bulduğu etkinlik, herkesi duygulandırdı.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Muzaffer Müfit Kayhan Onkoloji Hastanesi’nde, kanser tedavisi gören hastalar için moral ve motivasyon vermek amacıyla eğlence programı düzenlendi. Etkinliğe hastalar ve aileleri, sağlık personeli, DEÜ Hemşirelik Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencileri katıldı.
Onkoloji hemşireleri, kanser hastalarının tedavilerine uyum sağlamalarında moralin öneminden yola çıkarak böyle bir etkinliği planladıklarını ifade ettiler. Yapılan programın içinde, hastalar için canlı müzik eşliğinde ebru sanatı gösterisi vardı. Ayrıca gönüllülerin bağışlarıyla alınan çerçeveler, hastalara aileleriyle çekilmiş fotoğraflar eşliğinde hediye edildi. Hastalar bu etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiklerini söylediler.
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