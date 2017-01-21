Soğuğa karşı sıcacık önlem

Buca Belediyesi, sokak kedilerinin soğuk hava koşullarında sığınabileceği kalıcı bir liman olabilecek kedi evleri yaptırarak, ilçe geneline dağıtıma başladı. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, polipropilen malzemeden üretilen 80 adet özel kedi evinin kurulumu için ilçe genelinde çalışmalara başladı. Bucalılar kedi evlerini Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden ücretsiz de temin edebiliyor.

DAYANIKLI MALZEMEDEN...

Buca Belediyesi sert geçen kış şartlarında sokak hayvanları için de seferber oldu. Can dostlarımız sokak hayvanlarının hava şartlarından etkilenmeden daha sağlıklı yaşam sürebilmesi için mücadele veren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kolay kurulumu ve dayanıklı malzemesi ile dikkat çeken özel kedi evleri yaptırdı. Polipropilen malzemeden üretilen 80 adet kedi evinin kurulumu için çalışmalara başlayan ekipler, ilk etapta sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere ağırlık verdi. Sıcak ve soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir liman olarak yapılan kulübeler, su geçirmez, dış hava koşullarına dayanıklı, yıkanabilir ve temizlemesi kolay malzemesiyle dikkat çekiyor.