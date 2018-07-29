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Sokak hayvanları yararına festival

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, festivalin tanıtımına ilişkin bir otelde düzenlenen toplantıda, ilçede güzel bir faaliyetin gerçekleştirileceğini, bunun için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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Festivalin, Sarımsaklı pazar yerinde 3-5 Ağustos’ta yapılacağını anlatan Gençer, “Böyle bir etkinlikle farkındalık oluşturulacağını düşünüyorum. Ayvalık’ta hayvanlara sevgiyle yaklaşan insanlar oldukça fazla. Hepimizin bu  dünyanın bir parçası olduğunu, canlıların da ekolojik denge içerisindeki önemini  unutmadan yaşamalıyız. Havaya, suya, doğaya sahip çıktığımız kadar canlılarına da  sahip çıkmalıyız. Onları önce zihnimizde ve kalbimizde daha sonra ise gerçekten  sahiplenmeliyiz.” dedi. Gençer, Ayvalık’ta ilk kez düzenlenecek “Patifest”e tüm  hayvanseverleri davet etti. Konserler, müzik dinletileri, çeşitli gösteriler ve söyleşilerin  yapılacağı festivalden elde edilecek gelirle Ayvalık Belediyesi’nin köpek barınağına ameliyathane yapılması planlanıyor.      

 

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