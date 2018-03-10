Sokak hayvanlarına beş yıldızlı tesis

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi mevcut kapasitesini ek rehabilitasyon ünitesi ve engelli kedi evi inşa ederek yüzde 100 oranında arttırıp, aynı anda 60 köpek 135 kediye hizmet verebilecek kapasiteye yükseltti. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde Tınaztepe mevkiinde konumlanan; operasyon odaları, laboratuvar, hemogram cihazı, kan biyokimya cihazı, röntgen, CR Röntgen, elektro koter, ambulans, yoğun bakım kafesi, engelli kedilerin bakımının yapıldığı engelli kedi evi ile sokak hayvanlarına modern koşullarda sağlık hizmet veren Merkez, yepyeni ünite ve donanımlarla can dostlarına keyifli bir ortam sunmaya hazırlanıyor.

5 BİN METREKARE ALAN

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin hemen yanında yaklaşık 5 bin metrekare alanda can dostlarının özgürce gezip, oyunlar oynayacağı Özgür Hayvan Parkı oluşturmak için çalışmalara başlayan Buca Belediyesi, tesis içerisinde hayvan severlerin bir araya gelip, keyifli zamanlar geçireceği Pet Kafe de kuruyor. Projeye hayvan severlerin sadık dostları için mamadan kıyafete kadar tüm alışverişlerini yapılabileceği pet market inşa etmeye başlayan Buca Belediyesi, can dostları ve hayvan severler için cazibe merkezi oluşturuyor.

PET MARKET ÜRÜNLERİ

Sokağın zor şartları altında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına Bucalı kadınlarda destek veriyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde tığ şiş örücülüğü eğitimi alan Bucalı kadınlar, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde inşa edilen pet markette satışa sunulacak ve geliri sokak hayvanlarına aktarılacak birbirinden renkli ve eğlenceli ürünler yaratmaya başladı. Kedi evlerinden oyuncaklara, hayvan figürlü anahtarlıklardan cüzdanlara kadar onlarca çeşit malzeme üreten Bucalı kadınlar, ürünlerinin satışından elde edilecek gelirin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına aktarılacak olmasının keyfiyle çalışıyor.