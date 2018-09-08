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Song’un yeğeni de atlezimde yıldız oldu

Annesi Kamerunlu, babası Türk 16 yaşındaki atlet Yasemin Zehra Börekçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi formasıyla başarıdan başarıya koşuyor.

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Genç atletin Kamerun’da yüksek atlama sporu yapan annesi, futbolculuk kariyerinde Liverpool, Galatasaray, Trabzonspor ve Kamerun Milli Takımı formalarıyla bir dönem yeşil sahalara damgasını vuran Rigobert Song’un kız kardeşi. Yasemin Zehra, spora cimnastikle başladı. Üst üste madalya kazanan genç sporcu, 2017’de atletizme geçiş yapıp kısa sürede parladı. Atletizme geçtikten 4 ay sonra 400 metrede U18 Türkiye Şampiyonu olan sporcu, hedefini 2024 Olimpiyatları olarak belirledi.  

HEDEFİM ANNEMİ GURURLANDIRMAK

Ailesinin spor yapması konusunda kendisine büyük destek verdiğini belirten Börekçi, “Annem ve babam Kamerun’da tanışıp 2001 yılında Türkiye’ye gelmişler. Annem ülkesinde başarılı bir yüksek atlamacıydı. Ama ailesel sebeplerden dolayı devam edemedi. Benim başarılı bir sporcu olmamı arzuluyor. Onu gururlandırmayı çok istiyorum” dedi. 

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