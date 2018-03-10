Sosyal hayatta otizm eğitimi

İzmir Güzelbahçe’de otizmli bireylere hizmet veren Mavi Işık Otizm Spor Kulübü, otizmlilerin sosyalleşmeleri için farklı bir uygulamaya imza attı. Okulda kendi becerilerine göre spor yapan otizmli bireyler, haftanın belli günleri de öğretmenleri ile birlikte sosyal hayata karışıp problemli davranışlarını en aza indiriyor. Örneğin ailesiyle markete gittiğinde ihtiyacından fazlasını alan, istediği alınmayınca kendine ve çevresine zarar verme noktasına gelen bir öğrencinin, okul tarafından çarşı-pazara götürülüp ihtiyacı kadar alışveriş yapması sağlanıyor. Pazara gitmeden önce öğretmeniyle birlikte ihtiyaç listesi hazırlayan otizmli birey, pazara gittiğinde listeye sadık kalıyor ve alışverişini sorunsuz tamamlıyor. Otizmli bireyleri sosyal yaşama uyarlamanın uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Otizm Yaşam Koçu Bahri Akkayalı, belirli günlerde öğrencilerle birlikte akşam yemeklerine gittiklerini, sahilde bisiklet sürdüklerini ve sinemada film izlediklerini söyledi. Akkayalı, “Amacımız, Otizmli bireylerin günlük aktivitelerini en sağlıklı şekilde yapmalarına yardımcı oluyoruz. Yeni gelen öğrencilerimize bilişsel, duyuşsal ve temel spor becerileri testi yapıyoruz. Bu testten sonra öğrencilerimizin hedefleri doğrultusunda bireyselleştirilmiş spor eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimizin problemli davranışlarını yaşam koçu ile birlikte düzenliyoruz. Sosyal hayata adapte etmeye yönelik de testimiz oluyor. Haftanın belli günleri pazara gidiyoruz, sahilde bisiklet sürüyoruz, restoranda yemek yiyoruz. Amaç otizmli bireylerin davranışlarını kontrol ederek sosyal hayata adaptasyonlarını ve diğer insanların da otizmli bireyleri tanımasını sağlamak” dedi.

TAKINTILARINI YENDİLER

Hayata geçirdikleri uygulama ile otizmli bireylerin sorunlarını en aza indirdiklerini ifade eden Akkayalı, “Bisikletten korkan bir öğrencimize önce bisikleti sevdirmeye çalıştık. 1,5 ay içerisinde bisiklet kullanmasını sağladık. Şimdi sahilde birlikte bisiklet sürüyoruz. Örneğin bir öğrencimizin, market veya pazardan ihtiyacından fazla alışveriş yapma takıntısı vardı. Ailesi onu markete ya da pazara götüremiyordu çünkü her şeyden çok fazla satın almak istiyordu. Biz çalışmalarımızla bu problemi yendik” diye konuştu.