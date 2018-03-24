Su kabaklarından SANAT eserleri

Gazetecilik, reklam ajansı yöneticiliği, reklam ve pazarlama alanlarında 30 yıl çalışan Ural, emekliliğinde Gaziemir Halk Eğitim Merkezi’nde katıldığı bir kursa katıldı. Bu kursu başarıyla tamamlayan Ural, su kabağı işlemesine, tasarım konusundaki yeteneğini ekledi. Işık tasarımlarıyla sanat eserlerine dönüştürdüğü su kabaklarını, bakmaya doyulamaz tablolara dönüştürdü.

KENDİ SİTESİNİ DE KURDU

Kendisi gibi o kursa giden ve hobi dışında ev ekonomilerine katkı sunmaya çalışan kadınları bir araya toplamaya çalışan Ural, kısa süre önce www.kabakdekor.com adıyla e-ticaret sitesini kurdu. Her biri sanat eseri olan el emeği ürünlerinin ünü de bu sayede geniş kitlelere yayıldı. Ural, seçme eserlerinden oluşan kendi koleksiyonunu; Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Sanat Galerisi’nde, 19-25 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenen bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Hayatı güzelleştiren Nurten Ural, “Kurduğum bu sitede sadece kendi ürünlerimi değil, ev ekonomilerine katkı sunmak için çalışan kadınların farklı ürün ve tasarımları da yer alıyor. Kadın, üretendir. Hayatı güzel kılandır. Bu sitenin, bu anlamda bir dayanışma platformu gibi çalışmasını istiyorum. Gazetecilik aşkım hiç bitmeyecek. Belki şimdi bu mesleği yapmıyorum ancak bu alandaki 30 yıllık serüvenimi genç kuşaklara bir kitapla aktarabilirim” diye konuştu.

SU KABI DA OLUR ABAJUR DA

Su kabağının insanların ezelden beri kullandığı bir bitki olduğuna işaret eden Ural, “Kuruduğunda ahşap gibi sertleşen meyvesi yıllar içinde müzik aleti yapımından su kabına, yağ veya un saklama kabından şamandıraya kadar birçok farklı şekilde kullanılmıştır.

Bugün plastik ürünlerin artmasıyla birlikte kabağın bu tür kullanımı azalmış ancak su kabağı bu kez özel işlemeleri ve sunduğu ışık tasarımıyla, dekorasyonumuzun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.