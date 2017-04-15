Sualtı dünyası onlara emanet

Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun (UDMYO) itici gücü olan Sualtı Teknolojisi Programı öğrencilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Mezunlarına ayrıcalıklı bir mesleki yaşam sunan Sualtı Teknolojisi Programı, kalifiye eleman ihtiyacı yoğun olan sektöre her yıl taze kan sağlıyor. Yaklaşık 400 öğrencinin halen eğitim aldığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından denetlenen ve yetkilendirilen programdan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında geniş istihdam olanaklarıyla mezun oluyor. 2014 yılından bu yana programdan mezun olan 25 öğrencinin hemen hemen tamamı sektörde göreve başlarken programın yıllık kontenjanı YÖK tarafından 40’a yükseltilmiş durumda. Program öğrencilerinin yüzde 10’unu her yıl kız öğrenciler oluşturuyor.

HEDEFE: DONANIMLI GENÇLER YETİŞTİRMEK

Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği’ne göre stajlarını tamamladıktan sonra 1. Sınıf Dalgıç yeterliliğini sınavsız olarak kazanan program mezunları, sanayi dalgıcı olarak ve gerekli sertifikaları tamamladıktan sonra turizm dalgıçlığı alanlarında görev yapıyor.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Sualtı Teknolojisi Programına ‘Ege Üniversiteli’ olmayı hayal eden gençleri beklediklerini ifade eden Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve UDMYO Kurucu Müdürü Prof. Dr. Cengiz Metin, “Deneyimli, alanlarında uzman ve dinamik öğretim kadrosu ve sürekli yenilenen güncel altyapısıyla, uluslararası standartlara uygun, çağdaş ve sektörde rekabet edebilecek özgüvene ve donanıma sahip öğrenciler yetiştiren Ege Üniversitesi olarak, denizi ve sualtı sevgisini aşılamayı hedeflediğimiz gençlerimizi programımıza bekliyoruz” diye konuştu.

DİKEY GEÇİŞ İMKANI

Türkiye genelinde üniversite adayı öğrenciler tarafından en çok tercih edilen programlar arasında yer alan Sualtı Teknolojileri Programı, YGS-6 puan türünden öğrenci alıyor ve Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Liselerinden sınavsız geçiş imkânına sahip. İzmir Urla ilçesi’nde, Ege Üniversitesi’ne bağlı Su Ürünleri Fakültesi yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden programın mezunları ayrıca Su Ürünleri Fakülteleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans diploması alabiliyor.

DOLGUN ÜCRETLE İSTİHDAM