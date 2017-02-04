Sürekli: Yatırımlara hız kesmeden devam

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Balçova Semt Polikliniği ile Kemalpaşa Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi açılışında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, İzmir’de sağlık alanında başarılı bir geçirildiğini bu başarıyı daha üstlere taşımak için yatırımların durmaksızın devam edeceğini söyledi.

Açılışlarda konuşan Sürekli, 2016 yılı içinde İzmir’de bulunan 29 hastanelerde 18 milyon 107 bin kişinin muayene olduğunu, 323 bin kişinin yatarak tedavi olduğunu ve 394 bin ameliyat gerçekleştirildiğini, 3 milyon 790 bin kişinin Acil servislerde tedavi olduğunu ve 25 bin doğumun gerçekleştiğini açıkladı.

FOÇA’YA 50 YATAKLI HASTENE YOLDA

İzmir’de sağlık alanındaki hareketlenmeleri rakamlarla dile getiren Milletvekili Sürekli şu bilgileri verdi: “İzmir’de 29 devlet hastanesinde 2015 yılında 15 milyon 397 bin kişi muayene olurken bu rakam 2016 yılında 18 milyon 107 bin kişi olarak gerçekleşti. 2015 yılında 3 milyon 450 bin kişi Acil Servisler’e başvururken, 2016 yılında Acil servislere başvuranların sayısı 3 milyon 790 bin kişi oldu. 2015 yılında 374 bin 150 hasta ameliyat olurken, 2016 yılında ameliyat olan hasta sayısı 394 bin 467 ye yükseldi. 2016 yılında yatan hasta sayısı ise 2015 yılına göre 328 bin den 323 bine düştü. 2015 yılı içinde 24 bin 971 adet doğum gerçekleşirken, 2016 yılı içinde toplam doğum sayısı 25 bin 319 olarak gerçekleşti.”

Sürekli, mart ayına kadar Torbalı’da 150 yataklı Devlet Hastanesi’nin açılışının yapılacağını Ödemiş’te 250 yataklı hastanenin bu yıl hizmete gireceğini, yine bu yıl içinde 250 yataklı Bornova Devlet Hastanesi’nin, 50 yataklı Foça Devlet Hastanesi’nin açılacağını açıkladı.