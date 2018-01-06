Sürekli’den yoğun mesai

Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, TBMM’nin Bütçe Görüşmeleri’nin ardından verdiği arayı fırsat bilerek vatandaşlarla bir araya geldi. Menemen, Bornova, Çiğli, Bergama, Kınık ve Kemalpaşa ve Karşıyaka’da yoğun bir program gerçekleştirdi. İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli; ev, esnaf ve kahvehane ziyaretleriyle, halkla buluşarak, vatandaşların sorunlarını dinledi.

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Seri ziyaretlerine Menemen ilçesiyle başlayan Sürekli Çukurköy ve Haykıran Mahalleleri’ni ziyaret etti. Ülke ve İzmir gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, hemşehrilerinin kendilerinden beklentilerini dinleyerek, notlar aldı. İzmir’i her geçen gün bir adım daha ileri götürebilmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaklarını belirten Sürekli, “Milletin vekaletinin hakkını verebilmek için, büyük çaba sarf ediyor, İzmir’imizi karış karış geziyor, her vatandaşımıza ulaşmaya gayret ediyoruz” dedi.

BERGAMA’YA MÜJDELER

Vatandaşların her türlü sorununu ve taleplerini imkanları elverdiği ölçüde çözmeye çalıştıklarını sözlerine ekleyen AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Çiğli ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında, Kahraman Zor adlı Kore Gazisi’nin de evini ziyaret etti. Milletvekili Sürekli, gaziye tekerlekli sandalye hediye etti. Yoğun ziyaret maratonunun bir durağı da Bergama olan Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Prof.Dr. Nükhet Hotar ile birlikte, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi. Hotar ve Sürekli 2007 yılında kullanım dışı kalan Bergama Devlet Hastanesi’nin yıkım çalışmalarını incelerken, yıkılan hastanenin yerine Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nin yapılacağı müjdesini verdi. Bergama’da test aşamasında olan doğalgaz tesisini de ziyaret eden Sürekli, Kınık ilçesinin çözülen doğalgaz sorununun ardından, sıranın Bergama ilçesine geldiğini, artık Bergama’nın da doğalgaz sorununun çözüleceğini sözlerine ekledi.