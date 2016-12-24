Suriyeli Hüseyin, Türkiye sevgisini resimlere iþliyor

Küçük Hüseyin çok sevdiði Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn, binmek istediði arabalarýn ve Suriye-Türkiye bayraklarýnýn resmini çizdi.

Hayal ettiði arabaya binme isteðini Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü gerçekleþtirirken, minik Hüseyin çok sevdiði Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn yanýna gidip sarýlmak istiyor. Suriyeli küçük Hüseyin’in babasý Hasan Hüseyin, Suriye’deki iç savaþta yaklaþýk 4 yýl önce ekmek almaya gittiði sýrada uçaktan atýlan bomba sonucu hayatýný kaybetmiþti. 8 yaþýndaki Hüseyin Hüseyin, 4 kardeþi ve annesi Sana ile Halep’teki evlerinden ayrýlýp Türkiye’ye sýðýndý. Ýzmir’e gelen Hüseyin ailesi, Konak ilçesi Kubilay Mahallesi’nde iki göz odada 2 Suriyeli aile ile birlikte kalmaya baþladý.

ERDOÐAN’A SARILMAK ÝSTÝYOR

Okula baþladýðýnda Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erodoðan’nýn resmini gören Hüseyin, kimseden yardým almadan Türk bayraðý ve Erdoðan’ýn resmini yaptý. Bunu gören öðretmenleri ise Hüseyin’in bu yeteneðine ve sevgisine çok þaþýrdý. Savaþtan kurtulup Türkiye’ye gelen Hüseyin, ‘’Babam Erdoðan’ý çok seviyordu. Bende burada Erdoðan’ý gördüm, bizi savaþtan kurtardý. Ben de Erdoðan’ý çok seviyorum. Onu çok seviyorum, görmek istiyorum, babam gibi sarýlmak istiyorum. Erdoðan babam gibi benim saçýmý okþasýn’’ ifadelerini kullandý.