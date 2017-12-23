‘Suskun Bakışın Aykırı Çığlığı’

Fotoğraf sanatında dünyanın en büyükleri arasında gösterilen, ‘Nesnelerin gizli şiirini fotoğraf sanatına yansıtan usta’ olarak kabul edilen İspanyol Chema Madoz’un fotoğraf sergisi, Folkart Gallery’de görücüye çıktı. Fotoğraf alanında var olan nesnelerin gerçekliğini, kendisine özgü alternatif bir bakış açısıyla yorumlayan İspanyol fotoğraf sanatçısı Chema Madoz, özellikle siyah beyaz fotoğraflarında, gündelik objeleri kendi bağlamlarından kopartarak, şiirsel metaforlar üretiyor.

DÜŞÜNMEYE ZORLUYOR

Madoz, çalışmalarında gündelik yaşamda sıklıkla görülen ama farkedilmeyen objeler üzerine, sanatseverleri düşünmeye zorluyor.

Chema Madoz, gündelik hayatın sıradanlığındaki sıra dışılığı, şiirsel bir estetikle ortaya koyan, günümüzün en önemli fotoğrafçısı kabul ediliyor.

FOTOĞRAFIN ŞAİRİ

25 Şubat’a kadar gezilebilecek serginin açılış töreninde konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Chema Madoz, fotoğrafladığı objelerin bir heykeltraşı gibi. Nesnelerin gizli şiirini, fotoğraf sanatına yansıtan bu büyük ustayı, Türkiye’de ilk kez ağırlamak ise Folkart için ayrıca bir onur. Folkart olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımız ‘Toplumsal İyilik ve Sanat’ odaklı ilerliyor. Akdeniz’in kültür sanat başkentlerinden biri olabileceğine inandığımız İzmir’de, sanata desteğimizi her alanda sürdüreceğiz” dedi.

Sergi Küratörü Olivia Maria Rubio, Chema Madoz’un rahatsızlığı nedeniyle açılışa katılamadığını belirterek, “Onun asıl yapmaya çalıştığı şey objeleri bir araya getirerek yan yana dizerek ya da birleştirerek onlar arasındaki ilişkiyi kurmak” diye konuştu.