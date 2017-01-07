Süt satıcılığından steakhouse patronluğuna

İzmir Ankara Karayolu üzerinde bulunan Derbent Mahallesi’nde kurduğu SteakHouse Cref Kasap AHM-ET işletmesinde yoğun ilgi görerek günlük 150 kiloya yakın et satıyor, zaman zaman da kuyruk oluşuyor. Turgutlu’dan, İzmir’den ve Ege bölgesinden önemli işadamları da tercih ediyor.

YENİ ŞUBELER YOLDA

Pişirme teknikleriyle ve etlere kattığı lezzetiyle büyük beğeni kazanan Steakhouse Şefi Ahmet Ağral’ın hedefi önce Ege Bölgesi, daha sonra Türkiye’ye yeni yeni temsilcilikler açarak daha çok kişiye istihdam sağlamak. Ağral yaptığı açıklamada; “Kasap sektörünün her kademesinde tecrübe edinerek bugünlere geldim. Eti doğramak, pişirmek ve sunmak bir sanattır. Bunu iyi yaptığımız sürece bu sektörde hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Şu anda işletmemde 10 kişiye istihdam sağlıyorum. Yeni şubelerimizle bu rakamı 100’lere çıkarmayı hedefliyorum” dedi.