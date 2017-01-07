Süt satıcılığından steakhouse patronluğuna
13 yaşında İzmir’in Altındağ semtinde sokak aralarında evlere süt satışı yaparak iş hayatına atılan 40 yaşındaki Ahmet Ağral, aynı semtte bir kasabın yanında çırak olarak çalışıp Muğla’nın Marmaris İlçesinde 25 yıldır otellerde et pişiriciliği yaptı. Memleketi olan Manisa’nın Turgutlu İlçesi’ne 2 yıl önce dönerek kendi işini kurup müşterilerine hizmete başladı.
İzmir Ankara Karayolu üzerinde bulunan Derbent Mahallesi’nde kurduğu SteakHouse Cref Kasap AHM-ET işletmesinde yoğun ilgi görerek günlük 150 kiloya yakın et satıyor, zaman zaman da kuyruk oluşuyor. Turgutlu’dan, İzmir’den ve Ege bölgesinden önemli işadamları da tercih ediyor.
YENİ ŞUBELER YOLDA
Pişirme teknikleriyle ve etlere kattığı lezzetiyle büyük beğeni kazanan Steakhouse Şefi Ahmet Ağral’ın hedefi önce Ege Bölgesi, daha sonra Türkiye’ye yeni yeni temsilcilikler açarak daha çok kişiye istihdam sağlamak. Ağral yaptığı açıklamada; “Kasap sektörünün her kademesinde tecrübe edinerek bugünlere geldim. Eti doğramak, pişirmek ve sunmak bir sanattır. Bunu iyi yaptığımız sürece bu sektörde hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Şu anda işletmemde 10 kişiye istihdam sağlıyorum. Yeni şubelerimizle bu rakamı 100’lere çıkarmayı hedefliyorum” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.