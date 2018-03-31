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Suyun iki yakasının fotoğrafçıları buluştu

İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD), Midilli Fotoğrafçılar Derneği (FEM) ile kardeş dernek olması nedeni ile ilk sergilerini Midilli Fotoğrafçılar Derneği Sanat Galerisinde açtı.

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Aynı coğrafyayı ve benzer kültürleri paylaşan iki komşu fotoğraf derneğinin arasında gelişen dostluk ilişkileri güzel bir etkinliğe imza atılmasını sağladı. Sanatın evrensel dili ve birleştirici gücü bir kez daha kanıtlanmış oldu. Midilli Fotoğrafçılar Derneği, Başkanları Stratis Tsoulellis  önderliğinde, İzmirli Fotoğrafçılara sergi salonlarını açtı. Samimi misafirperverlikleriyle gönüller birleşti. 

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