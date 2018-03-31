Suyun iki yakasının fotoğrafçıları buluştu

Aynı coğrafyayı ve benzer kültürleri paylaşan iki komşu fotoğraf derneğinin arasında gelişen dostluk ilişkileri güzel bir etkinliğe imza atılmasını sağladı. Sanatın evrensel dili ve birleştirici gücü bir kez daha kanıtlanmış oldu. Midilli Fotoğrafçılar Derneği, Başkanları Stratis Tsoulellis önderliğinde, İzmirli Fotoğrafçılara sergi salonlarını açtı. Samimi misafirperverlikleriyle gönüller birleşti.