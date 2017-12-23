Tarifeler kurumların belini büküyor

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, özel sağlık kuruluşlarının sağlık sektöründe çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Üyelerimiz olan bu sağlık kuruluşları sadece kentimizin değil ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızın daha hızlı, kolay ve kaliteli şekilde sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlıyor” dedi.

Bu kuruluşlarından Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olanların Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer alan bedeller üzerinden verdikleri hizmetlerin karşılığını aldıklarını belirten Demirtaş, yaklaşık 15 senedir Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki ücretlerin artmadığını söyledi.

Demirtaş, “Bu sağlık kuruluşları 31. İnsan Sağlığı Grubu Meslek Komitesi üyelerimizle bir araya geldik. Bu konuda çok ciddi sıkıntıları var. Oysa alınan malzemelerin, cihazların tamamına yakını dolar üzerinde alınıyor. Dövizin dur durak bilmeden yükselmesine karşılık özel sağlık kuruluşlarına uygulanan tarifenin aynı kalması, üstüne bir de ‘Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi›nde artış yapılmasına rağmen, Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki fiyatların artmaması üyelerimizin belini büküyor. Kamu kendi uyguladığı tarifeyi arttırıyor Bu nedenle üyelerimize ödeme yapılan SUT’un artırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

ORTAK NOKTADA BULUŞULMALI

Ek ücretlerde sınırlamanın olmasının da, özel sağlık kuruluşlarının yaşadığı bir diğer sıkıntı olduğunu belirten Demirtaş, “Şu anda yüzde 200’e kadar ek ücret alınıyor ama onlar da zaten zamanında yatmıyor ya da hiç yatmıyor. Üyelerimiz bu ek ücretlerin de serbest olmasını istiyor. Zaten rekabetin olduğu bir ortamda herkes kendisi için en uygun ücreti belirleyecek. Artmayan TUS tarifeleri, serbest bırakılmayan ek ücretler yüzünden bugüne kadar 500’e yakın sağlık kuruşu kapandı. Çok büyük yatırımlar batıyor. Umuyoruz, özel sağlık kuruluşlarının bu sıkıntıları kısa zamanda çözüme ulaşır. Tüm tarafların faydasına olacak ortak bir noktada buluşulması en büyük dileğimiz” dedi.