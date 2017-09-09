Tarihi anıt mezar depo görevi de görmüş

Antik kentin yakınındaki Çeşme Mahallesi’ndeki evlerin arasında kalan anıt mezardaki kazı çalışmaları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü’nden uzmanlar ve öğrenciler tarafından yürütüldü.

Haziran ayının ortalarında başlayıp geçen ay tamamlanan çalışmaların ardından anıt mezarın çevresi demir çitle çevrilerek korumaya alındı.Mezarda kazı çalışmalarını yürüten MAKÜ Arkeoloji Bölümü’nde görevli uzman arkeolog Mustafa Şimşek, anıt mezarın M.S. 2’nci yüzyılda ‘kripto’ olarak adlandırılabilecek, zemin altında gizli bir mezar odası olduğunu belirtti. Şimşek, “Roma’nın en ihtişamlı döneminde inşa edilmiş bir mezar. Bu tarz mezarlar sadece bir tek kişinin defnedildiği değil, kişinin bağlı olduğu ailenin tamamının defnedildiği özel aile mezarlarıdır. Çok özel bir mimariye sahip. Kibyra ya da komşu kentlerin nekropolislerinde bu tarz mezarları görebilmek çok mümkün değil. 8x12 metre podyum uzunluğuna sahip, 4 metre podyum yüksekliği var. Yapının sadece podyum kısmı korunabilmiş. Üzerindeki mezar olarak adlandırdığımız anıtsal bina tamamen kaldırılmış. Olasılıkla M.S. 5-6’ncı yüzyıl içerisinde Erken Doğu Roma döneminde farklı ihtiyaçlardan dolayı kaldırılmış durumda. Kazılar esnasında lahitlere ait çok nitelikli küçük parçalar ele geçirdik” dedi.