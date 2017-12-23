Tarihi camide hassas çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması ve atıl durumda kalan yapıların restorasyonu noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Geçmişini bilmeyen nesiller yetişmemesi için bu yapıların korunması ve yeniden kazandırılması için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Demirci Küpeler Camii restorasyonu da bu çalışmalarımızın bir halkası. Yaklaşık 700 yıllık geçmişi olan bu önemli ibadethaneyi dokusunu bozmadan ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.