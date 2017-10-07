Tarihi taş kitabe Bornova’da bulundu

Bornova Belediyesi’nce önceki yıl 9 Eylül’de açılan ve kısa sürede binlerce ziyaretçiye Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşatan Ata Anı Evi, Kavaklıdere Mahallesi Camisi’nin bahçesinde bulunan taş bir kitabeyi de bünyesinde barındırmaya başlayacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Eylül 1922’de kurtuluştan hemen önce İzmir’e baktığını kayıt altına alan taş kitabe ilk konulduğu yer olan çeşmenin üstüne yeniden konulacak.

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN ÖNEMLİ BELGESİ

Bornova Belediyesi Kültür ve Turizm Danışmanı Altan Altın, Belkahve’nin 9 Eylül 1922 günü Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının İzmir’e kurtuluştan hemen önce baktığı yer olduğunu söyleyerek, “Bornova Belediyesi bir yıl önce bu tarihi noktada Ata Anı Evi’ni açtı. Kısa süre önce bu alan ile ilgili çok önemli bir belgeye ulaştık. Kemalpaşalı tarihçiler Rahim Sağ ve Reha Korkut tarafından taş bir kitabe bulundu. Bu taş kitabe, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’i buradan seyrettiğini teyid eden en somut belgelerden biri. Kavaklıdere Mahallesi Camisi’nin bahçesinden bulunan bir kısmı kırık bu taş Arap alfabesiyle yazılmış” dedi.

Yazılanlar tercüme edildiğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün bu noktadan İzmir’i seyrettiğinin teyidinin ortaya çıktığını söyleyen Altın, “Bir kısmı kırık olan kitabenin elde bulunan büyük parçasında, ‘…nın ruhu büyük Gazi. …nı denize atarken bu çeşmenin bulunduğu Bel …ve denizi temaşa buyurmuşlardır. Muhasebeyi hususiyenin … İzmir Valisi Kazım Paşa tarafından tamir edilmiştir’ yazılı. Cümlenin bütününe bakılarak küçük parçada yazılı olanlar tahmin yürüterek eklendiğinde ortaya ‘Vatanın ruhu büyük Gazi. Düşman ordusunu denize atarken bu çeşmenin bulunduğu Belkahve’den İzmir ve denizi temaşa buyurmuşlardır. Muhasebeyi hususiyenin yardımlarıyla İzmir Valisi Kazım Paşa tarafından tamir edilmiştir’ yazısı çıkıyor. Kazım Dirik 1926 yılında İzmir Valisi olduğuna ve 1928 yılında da Latin harflerine geçildiğine göre bu kitabe 1926 ile 1928 yılları arasında hazırlanarak Belkahve Ata Anı Evi’nin hemen yanındaki çeşmenin alınlığına yerleştirilmiş. Bu kitabe çok önemli bir tarihi metin” şeklinde konuştu.

YENİ BELGELER EKLENECEK

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Belkahve’nin hem Bornova ve İzmir hem de Türkiye için önemli bir değer olduğunu dile getirerek, “Ulusal kurtuluş mücadelemizin zaferle sonuçlandığı ve düşmanın tamamen Anadolu topraklarından çıkartıldığı 9 Eylül 1922’de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk İzmir’deydi. Belkahve’den İzmir’e baktı ve şanlı bir mücadeleye son noktasını koymanın gururunu yaşadı. Tarihimiz açısından böyle önemli bir noktada Ata Anı Evi’ni açarak Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşatmak istedik. Bir yılda binlerce ziyaretçiyle bu amacımıza ulaştık. Ata Anı Evi’ni geliştirmeye ve yeni tarihi belgeler eklemeye devam edeceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.