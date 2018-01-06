Tarlada hemşire bakım hizmeti

Denizli Sarayköy Belediyesi tarafından başlatılan ‘Hemşire Bakım Hizmeti’, kapsamında tarlalarda çalışan vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümleri yapılıyor. Sarayköy Belediyesi tarafından 2017’de başlatılan ‘Hemşire Bakım Hizmeti’ devam ediyor. Belediye bünyesinde hizmet veren hemşire ve bir ambulans ile her gün hasta ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Sarayköy Belediyesinde görevli hemşire tarafından hastaneye gitmekte zorluk çeken, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların tansiyon, şeker, ilaç takibi yapılıyor, pansuman ve sonda kullanılıyorsa değişimi gerçekleştiriliyor.

HAYATLARI KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Hastanede randevusu olan vatandaşların belediye bünyesinde hizmet veren ambulans ile hasta nakli yapılıyor. Sadece ev içerisinde vatandaşların rutin kontrollerini yapmakla sınırlı kalmayan Belediye görevlisi hemşire, tarlalarda çalışan vatandaşların tansiyon, şeker, ilaç takibini de yapıyor. Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “İlçemizin siluetini oluşturacak vizyon projeleri hayata geçirmek ne kadar bizim görevimiz ise bizlere güvenen hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak da diğer bir görevimizdir. Belediyemize ait bir ambulansımızla hastanede randevusu olan veya sağlık kontrolü yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın hastaneye nakillerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

ZOR ŞARTLARDA YANINIZDAYIZ

Hemşire hizmetini sadece dört duvar içerisinde bırakmadıklarını aktaran Özbaş, “Sıcağın ve soğuğun keskin olduğu saatlerde tarlalarda zor şartlar altında çalışan hemşehrilerimiz de bizler için önemli. Hemşiremiz dört duvar arasına kapanmadan sahaya inerek tarlalarda çalışan vatandaşlarımızın kontrollerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor” diye konuştu.